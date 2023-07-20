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08:51

Общество

В РФ хотят обязать госорганы контролировать собрания жильцов по капремонту – СМИ

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Владимир Новиков

В РФ разработали законопроект, которым планируется обязать государственные жилые инспекции контролировать собрания собственников жилья по вопросам капремонта домов. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что целью документа является борьба с фальсификацией протоколов собраний. По словам замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, если протоколы подделывают – что происходит достаточно часто – то выделенные на ремонт средства могут быть потрачены нецелевым образом.

Кроме того, ожидается, что введение госконтроля в этом вопросе создаст возможности для получения банковских кредитов на ремонт, а также позволит упорядочить информацию о ведении работ, актуализировать данные о решения жильцов.

Как пишет газета, правительственная комиссия по законодательной деятельности ужа дала положительное заключение на законопроект.

Ранее в РФ предложили ввести штрафы на сумму до 30 тысяч рублей для управляющих компаний за отказ от проведения перерасчета необоснованно завышенной платы за ЖКУ.

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