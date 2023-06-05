Минстрой РФ предложил законодательно урегулировать посуточную аренду жилья

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Минстрой РФ разработал законопроект, который закрепит в Жилищном кодексе РФ понятие "краткосрочный найм жилья". Документ был размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В марте 2023 года Конституционный суд РФ постановил, что посуточная сдача квартиры не является такой же услугой, как сдача номера в гостинице. Предоставление гостиничных услуг в жилых помещениях запрещено Жилищным кодексом, в связи с чем было необходимо принять меры по урегулированию особенностей краткосрочного найма жилых помещений в многоквартирных домах, отметили в суде.

Помимо этого, суд выступил с предложением разработки правил для отдельных местностей, связанных со съемом жилых помещений. Учитывая решение КС, Минстрой предложил дополнить часть 4 статьи 17 Жилищного кодекса нормой в которой указано, что правила предоставления квартир для краткосрочной аренды будут определяться уполномоченным кабмином РФ федеральным органом исполнительной власти.

Закон вступит в силу 1 марта 2025 года, если будет принят.

Ранее глава отделения "Смоленская" агентства недвижимости "Азбука жилья" Роман Бабичев заявлял, что около 80% недорогих арендных квартир в Москве сдается нелегально, а собственники квартир не платят за них налоги. При этом в сегменте дорогого жилья легально сдается примерно 80% квартир.



В РФ могут запретить посуточную аренду жилья