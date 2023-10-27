Москвичи начали чаще передавать показания счетчиков воды с помощью телеграм-бота

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Телеграм-бот "Цифровые сервисы Москвы" для передачи показаний счетчиков воды обрел популярность у жителей столицы. С момента открытия сервиса в декабре 2022 года число его пользователей увеличилось в восемь раз, передает портал мэра и правительства города.

В телеграм-боте необходимо зарегистрироваться и передать информацию с приборов учета воды для фиксирования данных счетов за коммунальные услуги. Передавать показания лучше всего с 15-го числа текущего месяца по третье число следующего.

Как уточнили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий, чат-бот каждый месяц напоминает о периоде, когда следует передать данные приборов учета. Число пользователей сервиса менее чем за год увеличилось с 3,5 тысячи до 30 тысяч. Кроме того, более чем в 4,5 раза выросла активность использования бота, отметили в департаменте.

"Если в начале года горожане в месяц передали показания приборов учета воды около тысячи раз, то в октябре – уже свыше 4,8 тысячи", – говорится в сообщении.

Чат-бот можно найти через поисковую строку, для этого следует ввести "Цифровые сервисы Москвы" или @mos_services_bot, нажать кнопку "Начать" (start) и пройти регистрацию. Затем необходимо нажать на кнопку "Передача показаний воды/тепла", после чего выбрать тип счетчика: "Вода".

Далее бот предложит выбрать одну из трех команд: "Регистрация КП" (код плательщика), "Список КП" и "Удаление КП". Во время первого использования сервиса следует выбрать "Регистрация КП" и указать код плательщика, а также номер квартиры. Кроме того, бот позволяет увидеть показания за любой период, для этого следует воспользоваться кнопками "Текущие показания", "Последние показания" и "Архив показаний".

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