Собянин: при строительстве метро все чаще используют отечественное оборудование

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На строящихся объектах столичного метрополитена все чаще стали использовать российское оборудование. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

"Уход иностранных компаний помог российским производителям. Теперь именно их продукция, которая по качеству не уступает зарубежной, помогает развивать транспортную систему столицы", – отметил мэр Москвы.

В частности, в метро успешно внедряются и применяются российские электронные системы управления и автоматизации, разработки для управления движением поездов и вентиляционное оборудование.

Одну из зарубежных систем пожарной безопасности уже заменили на аналогичную, созданную фирмами из Москвы и Саратовской области. Вместо импортных видеокамер устанавливаются аналоги, которые создаются в Краснодарском крае.



Также отечественные технологии для информационного моделирования используются на всех этапах постройки метрополитена, начиная от подготовки проектной и рабочей документации до строительства и сдачи станции в работу.



"Также успешно заменяем отечественными аналогами материалы для отделки будущих станций", – объяснил Собянин.

Ранее в Москве начали готовить проект планировки территории для возможности продлить Сокольническую линию метро в Ярославский район города. Для жителей района наиболее близкой станцией метро к настоящему моменту является "ВДНХ" Калужско-Рижской линии, а путь до станции в часы пик может занимать до 30 минут.

Продление линии в северо-восточном направлении поможет улучшить транспортную инфраструктуру и создаст более удобные и быстрые маршруты для местных жителей.

