Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 мая, 10:34

Политика
Главная / Новости /

Al Araby: травмы Моджтабы Хаменеи почти полностью зажили

В Иране рассказали о состоянии здоровья верховного лидера

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

Ранения нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, которые он получил в результате авиаудара 28 февраля 2026 года, практически зажили. Об этом сообщает телеканал Al Araby со ссылкой на главу протокольной службы в канцелярии верховного лидера Мазахера Хоссейни.

Хоссейни уточнил, что из-за взрывной волны Хаменеи получил травмы колена и спины, а также у него выявлен порез за ухом. На данный момент верховный лидер находится в полном здравии.

Как заявил глава протокольной службы в канцелярии верховного лидера, причин для беспокойства из-за состояния Хаменеи нет. Он добавил, что "враждебные силы" пытаются получить записи или сведения о нем для организации покушения.

Первая информация о ранении Хаменеи во время военной операции Израиля и США против Ирана появилась в середине марта. МИД Исламской Республики заявлял, что верховный лидер чувствует себя хорошо.

Однако спустя время СМИ раскрыли, что Хаменеи получил легкое ранение ноги. Журналисты сообщали, что верховному лидеру Ирана удалось выжить благодаря тому, что он вышел на улицу за несколько минут до того, как по его дому были выпущены ракеты.

Однако президент США Дональд Трамп предположил, что Хаменеи либо погиб, либо тяжело ранен. В качестве подтверждения своих слов он привел отсутствие какой-либо информации по этому поводу.

Позднее в СМИ появилась информация, что Хаменеи перенес три операции на одной ноге, на нее собираются поставить протез. Также ему прооперировали руку, он постепенно восстанавливает ее функции. Кроме того, у верховного лидера сильно обожжены лицо и губы, из-за чего ему сложно говорить. В связи с этим ему потребуется пластическая операция.

США допустили новые ракетные удары по Ирану

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика