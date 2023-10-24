Саратовская прокуратура проверит женщину, избившую свою внучку

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Саратовская прокуратура начала проверку после публикации видео, на котором местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у подъезда избивала внучку. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительным данным, 23 октября около дома 5 по улице Блинова в Саратове женщина в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударила свою несовершеннолетнюю внучку. Девочку госпитализировали, у нее диагностированы телесные повреждения.

В ведомстве добавили, что соблюдение прав ребенка находится на контроле прокуратуры. По данному факту следователи проводят проверку в отношении законных представителей, ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию и содержанию детей.

Ранее сообщалось, что сотрудники регионального главка СК начали проверять руководство школы № 16 в Хабаровской области, ознакомившись с видеороликами, на которых дети подвергаются унижениям и избиениям.

Родители учеников ожидают, что проверка СК позволит улучшить ситуацию в школе. Однако некоторые начали переводить детей в другие образовательные учреждения.

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