Стали известны подробности о банде нападавших на прохожих в Петербурге подростков

Фото: телеграм-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"

Банда подростков из Санкт-Петербурга ломала скамейки, разбивала фонари. Как по отдельности, так и толпой они нападали на подвыпивших прохожих, других подростков и тех, кто делал им замечания. Каждое свое правонарушение они в деталях фиксировали, пишет РИА Новости.

Уличные бои

Молодые люди называют себя в социальных сетях "азербайджанской мафией". Видео в Сеть выкладывал 18-летний Турал Мамедов. Предположительно, банда состоит из семи человек, Мамедов в ней считается лидером.

Как уточняет издание, молодой человек занимался боксом, участвовал в городских чемпионатах, но этой весной сменил спортивный клуб и стал пропускать тренировки. Затем он переключился на уличные драки.

Иногда на канале подростка появляются ролики, где он на большой скорости под громкую музыку едет по Петербургу, явно нарушая ПДД. В начале октября, по его словам, он врезался в "Газель".

"Дядя все решил. Гаишникам на лапу 35 тысяч дал", – написал он.

В тексте подчеркнули, что почти под каждым постом Мамедов просил подписчиков активнее реагировать, делиться его записями и обещал новые. Ролики вызвали широкий общественный резонанс.

Дело о хулиганстве

Отмечается, что силовики возбудили дело по части 2 статьи 213 УК России ("Хулиганство, совершенное группой лиц"). Позднее были установлены личности участников банды: семь человек в возрасте от 14 до 18 лет.

Трое из них, включая основного фигуранта, россияне. Еще четверо являются представителями одного из государств ближнего зарубежья, заявили в ГУ МВД по городу.

Первым был задержан 18-летний Сеймур Мухтаров. Он рассказал, что работает на складе и нигде не учится. Видео с драками он выкладывал только ради просмотров. По его словам, лично он с компанией не знаком, ему только присылали ролики, предлагая их разместить.

Кроме того, он отрицает причастность к избиениям. Однако следователи подозревают его в драке на улице Ленсовета. Предположительно, Мухтаров был вместе с 17-летним подростком, который спровоцировал потасовку.

Двое из подростов отделались пятью сутками административного ареста за мелкое хулиганство. В частности, 18-летний Иван Алексеев, который был за рулем машины в момент ДТП с "Газелью". Двух несовершеннолетних могут отправить в центр временного содержания на перевоспитание, сказано в тексте.

Кого избивали?

Один из задержанных сообщил на допросе, что Мамедов призывал избивать коренных петербуржцев, потому что кто-то из них оскорбил его мать. Другой член банды подтвердил, что жертв выбирали по национальности, нападали толпой и в основном на тех, "кто не мог ответить".

В частности, полицейские опросили двух избитых подростков 16 и 14 лет. Они сообщили, что случайно пересеклись с хулиганами на улице, причем в разное время.

Угрозы

Историю банды начали активно обсуждать в соцсетях. В телеграм-каналах распространился комментарий бойца СВО с позывным Питбуль, после чего последователи Мамедова начали ему угрожать и публиковать личные данные военнослужащего.

Сообщается, что эту информацию так и не удалили с канала, в отличие от скандальных видео с избиениями. Также появилось аудиосообщение о том, что все администраторы ресурса находятся за границей.

По информации СМИ, выехал из страны и сам Мамедов, ему грозит до семи лет лишения свободы. Его родственников проверяют на возможную причастность к укрывательству. Сотрудники МВД продолжают искать пострадавших и призывают помочь следствию.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 15 октября поручил проверить видео, на котором уроженцы из Азербайджана нападают на людей в Санкт-Петербурге. В МВД РФ добавили, что правоохранительные органы организовали проверку, а также приняли меры для задержания лиц.

Позднее сообщалось об обысках, которые проходят по месту жительства предполагаемых соучастников нападений на прохожих на юге города. Подчеркивалось, что видеоматериалы с нападениями, которые распространялись в телеграм-каналах, стали основой для начала следственных мероприятий.

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