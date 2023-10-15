15 октября, 17:44Происшествия
Глава СК РФ поручил доложить о нападениях на людей в Санкт-Петербурге
Фото: телеграм-канал Baza
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить видео, на котором уроженцы из Азербайджана нападают на людей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении жителей Санкт-Петербурга", – отмечается в сообщении.
По информации СМИ, компания нападает на прохожих в городе, после чего выкладывает видео в соцсети. На них видно, как группа парней избивает и оскорбляет людей.
В МВД РФ добавили, что правоохранительные органы организовали проверку, а также приняли меры для задержания лиц.
Ранее сообщалось, что прокуратура Хабаровского края организовала проверку после избиения мальчика в школе.
Третьеклассник в кадетской форме бросал на пол своего одноклассника, бил свернутым пенным ковриком, хватал за тело и, прокручивая в воздухе, опрокидывал. Остальные дети наблюдали за избиением, а одна девочка сняла происходящее на видео и выложила в Сеть.
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