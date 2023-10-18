В Петербурге проходят обыски у возможных соучастников избиений прохожих

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Санкт-Петербурге проходят обыски по месту жительства предполагаемых соучастников нападений на прохожих на юге города, сообщает "Радио 1".

Видеоматериалы с нападениями, которые распространялись в телеграм-каналах, стали основой для начала следственных мероприятий.

После задержания шести молодых людей возбуждено несколько уголовных дел по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить видео, на котором уроженцы из Азербайджана нападают на людей в Санкт-Петербурге.

По информации СМИ, компания нападала на прохожих в городе, после чего выкладывала видео в соцсети. На них видно, как группа парней избивает и оскорбляет людей. В МВД РФ добавили, что правоохранительные органы организовали проверку, а также приняли меры для задержания лиц.

Позже полиция задержала шестерых участников группы, которые, по версии следствия, избивали случайных прохожих. Сперва был задержан 18-летний местный житель, а позже четыре гражданина Азербайджана в возрасте от 16 до 18 лет. Из всех участников группы на свободе оставался только администратор телеграм-канала, в котором были опубликованы резонансные видео.

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