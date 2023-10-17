В Петербурге задержали еще пять молодых людей по подозрению в избиении прохожих

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Полиция задержала еще пятерых участников группы, которые, по версии следствия, избивали случайных прохожих на юге Санкт-Петербурга, снимали свои действия на видео и выкладывали записи в соцсети, сообщает пресс-служба управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали пятерых участников группы: четверых граждан Азербайджана в возрасте от 16 до 18 лет, а также 18-летнего местного жителя.

В городском управлении Следственного комитета решается вопрос об избрании в отношении последнего меры пресечения и предъявлении обвинения.

В настоящее время из всех участников группы на свободе остается только администратор телеграм-канала, в котором были опубликованы резонансные видео. Розыск молодого человека продолжается, остальных задержанных передали в следственные органы.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить видео, на котором уроженцы из Азербайджана нападают на людей в Санкт-Петербурге.

По информации СМИ, компания нападает на прохожих в городе, после чего выкладывает видео в соцсети. На них видно, как группа парней избивает и оскорбляет людей. В МВД РФ добавили, что правоохранительные органы организовали проверку, а также приняли меры для задержания лиц.

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