СК проверит руководство школы под Хабаровском после роликов с избиением детей

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Сотрудники регионального главка Следственного комитета начали проверять руководство школы № 16 в Хабаровской области, ознакомившись с видеороликами, на которых дети подвергаются унижениям и избиениям. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого в Сети распространилось видео, на котором один из учеников третьего класса избивает другого спортивным ковриком. Снимавший происходящее на видео не помог пострадавшему.

При этом случай с унижениями школьников оказался не первым. До этого в Сети появилась запись, на которой одна из учениц заставляет другую встать на колени и попросить прощения.

Как сообщили педагоги образовательного учреждения, директор Надежда Федорченко, управляющая школой почти 30 лет, не реагирует на жалобы сотрудников. В ситуациях, когда дети срывают уроки, она винит педагогов в том, что те не смогли найти подход к ребенку, рассказала собеседница агентства.

Родители учеников ожидают, что проверка СК позволит улучшить ситуацию в школе. Однако некоторые начали переводить детей в другие образовательные учреждения.

До этого инцидент между детьми произошел в столичной школе. Там один из мальчиков поставил другого на колени в туалете и провел по его лицу гениталиями. После произошедшего полиция начала в образовательном учреждении проверку, а пострадавшего перевели в другой класс.

