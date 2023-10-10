Школьника задержали в Красноярске по подозрению в подготовке теракта – СМИ

Фото: Следственный комитет РФ

Подросток из Красноярска готовился совершить теракт на местном рынке. В конце лета 16-летнего юношу задержали. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что диверсию он планировал устроить на рынке в Кировском районе города.

"Также есть основания подозревать его в обучении для осуществления террористической деятельности. Он активно через интернет изучал возможность сбора взрывных устройств, для чего скачал книги через один из поисковиков", – передает РИА Новости сообщение правоохранителей.

По информации агентства, сейчас задержанный пребывает в СИЗО.

Ранее в Алтайском крае задержали мужчину из Челябинской области, который планировал совершить подрыв администрации города Рубцовска по указанию проукраинской террористической организации.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям о покушении на совершение террористического акта и незаконном хранении взрывчатых веществ. Сейчас он заключен под стражу. В его временном месте проживания были найдены прекурсоры для изготовления самодельного взрывного устройства.



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