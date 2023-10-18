Полиция в Москве начала проверку после унижения пятиклассника в школьном туалете

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Столичные правоохранители начали проверку по факту конфликта между учащимися школы № 2025, в ходе которого один из школьников стал жертвой сексуального насилия. Об этом Агентству "Москва" рассказала исполняющая обязанности директора учебного заведения Ольга Артемьева.

СМИ ранее сообщали, что один из учеников школы поставил своего сверстника на колени в туалете и провел по его лицу гениталиями.

"12 октября в мужском туалете между учениками пятого класса произошла конфликтная ситуация. Администрация школы незамедлительно организовала встречу с ребятами и их родителями при участии педагога-психолога, социального педагога, а также специалиста комиссии по делам несовершеннолетних", – рассказала Артемьева.

Пострадавшего, по ее словам, после произошедшего перевели в другой класс. Сейчас он чувствует себя комфортно и уже познакомился с новыми товарищами.

Второго ученика решили поставить внутришкольный учет. С ним будет проведена индивидуальная профилактическая работа.

До этого прокуратура Хабаровского края начала проверку после избиения мальчика в школе. Инцидент произошел между учениками третьего класса. Сверстники пострадавшего, сняв произошедшее на видео, позже опубликовали его в Сети.

