Сотрудники МВД изучили видео, на котором жительница Каменска-Уральского душит сына

Фото: телеграм-канал Readovka

Сотрудники МВД Свердловской области изучили видео, на кадрах которого жительница Каменска-Уральского душит маленького сына, передает RT.

По данным местных СМИ, отец ребенка расстался с его матерью и вступил в отношения с другой женщиной. Местная жительница, с которой побеседовало издание, рассказала, что удушение стало попыткой мамы мальчика вернуть мужчину в семью через жалость.

Вместе с тем в Сети было опубликовано и другое видео, на котором женщина, предположительно, извиняется перед отцом ребенка за произошедшее. В полиции уточнили, что дело в отношении матери ребенка будет направлено в суд. Мальчик в настоящее время находится под опекой бабушки.

В свою очередь, глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых уточнил, что женщина на видео является безработной местной жительницей. В феврале 2024 года, когда в Сети начала распространяться эта видеозапись, ее доставили в дежурную часть на допрос.

Во время беседы выяснилось, что сама она родилась в 2002 году и в настоящее время содержит двоих детей 2020 и 2023 годов рождения. Полицейские также установили, что это видео она сделала летом 2023 года после конфликта с сожителем.

По факту случившегося было возбуждено два уголовных дела по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию и об угрозе убийством. В данный момент женщина остается под подпиской о невыезде.

При этом представители СУ СК России по Свердловской области сообщили, что душившая ребенка жительница Каменска-Уральского проходит и по другому делу. Помимо прочего, следователи подозревают ее в истязании двух своих несовершеннолетних детей. В настоящее время они ведут расследование по новым эпизодам дела.

Ранее правоохранители освободили 16 детей, которых били и незаконно удерживали в съемной квартире в Уфе двое граждан Таджикистана. По данным ведомства, удерживаемым от 4 до 16 лет, часть из них – граждане той же страны. Детей удалось спасти после того, как один из подростков сбежал и обратился за помощью в ближайший магазин.