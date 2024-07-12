Минздрав Башкирии: осмотр 4 из 16 спасенных детей не выявил нужды в госпитализации

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Медики осмотрели уже 4 из 16 детей, которых спасли из плена в Уфе. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии.

При этом в ведомстве уточнили, что у всех осмотренных нет никаких показаний для госпитализации.

Ночью 12 июля следователи и оперативники задержали двух граждан Таджикистана, которые незаконно удерживали и избивали в съемной квартире в Уфе 16 детей. Один из подростков сбежал и обратился за помощью в ближайший магазин. Правоохранители приехали и освободили всех. По информации следователей, удерживаемым от 4 до 16 лет, часть из них – граждане Таджикистана.

Детей поместили в специализированные соцучреждения, где им при необходимости окажут медицинскую и психологическую помощь. На злоумышленников завели дело по статьям "Незаконное лишение свободы", "Истязание", "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

При этом выяснилось, что родители освобожденных детей находятся на территории страны с нарушением миграционного законодательства. Полицейские начали в отношении взрослых проверку.

