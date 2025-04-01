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01 апреля, 09:33

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Врач Хохлова: вегетарианство может привести к дефициту железа и кальция

Врач рассказала об опасности вегетарианства для детей и взрослых

Фото: depositphotos/oksun70

Вегетарианство может привести к нехватке железа и кальция. Такое заявление в беседе с News.ru сделала врач-диетолог, доктор медицинских наук Елена Хохлова.

По словам специалиста, веганская и вегетарианская диеты могут быть полезными и здоровыми при их грамотном планировании. Однако есть определенные риски дефицита питательных веществ, которые могут появиться при неправильном подходе к рациону.

Подобные диеты, считает Хохлова, особенно опасны для детей и подростков, у которых организм активно растет и требует повышенного белка, железа и кальция. Также с проблемами при переходе на веганство смогут столкнуться взрослые спортсмены, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.

Ранее нутрициолог Екатерина Булатова рассказала, что для бюджетного вегетарианского меню в рацион нужно добавить бобовые, орехи и семена.

Основное правило для вегетарианцев – обеспечить сбалансированное и разнообразное поступление необходимых питательных веществ. Такого можно добиться, употребляя продукты с цельным зерном, картофель, пасту и рис, которые станут хорошим источником углеводов, подчеркнула Булатова.

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