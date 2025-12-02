Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях на северо-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С начала года на северо-востоке Москвы кураторы ЦОДД реализовали 50 комплексных проектов по улучшению дорожной инфраструктуры, сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

В частности, в Алексеевском районе по просьбам жителей появились 2 новых пешеходных перехода: в Рижском проезде у дома № 5, ведущий к парку "Сокольники", и на улице Константинова у дома № 11А, обеспечивающий безопасный доступ к школе № 1503, спортивному клубу "Триумф" и другим социальным объектам.

Также в округе обустроены 7 островков безопасности, в том числе в Северном районе на улице Академика Алиханова рядом с домом № 165Д и на Новодачной улице между домом № 15, корпус 1 и № 14.

В целях повышения безопасности в Лосиноостровском районе на 2 участках – Мезенской и Таймырской улицах – была снижена максимальная разрешенная скорость. Ее уменьшили с 60 до 30 километров в час, так как там расположены школы, поликлиники, больницы и другие объекты с высоким пешеходным трафиком.

Для разгрузки интенсивного движения на 7 участках были добавлены дополнительные полосы. Например, в районе Отрадное в Юрловском проезде перед перекрестком с проездом Дежнева и Северным бульваром теперь организован левый поворот в 2 ряда, что повысило пропускную способность перекрестка на 25%.

На трех сложных перекрестках, включая пересечение Алтуфьевского шоссе и улицы Хачатуряна, нанесена "вафельная" разметка. Это решение позволило сократить число заторов и ускорить проезд на 15–20%.

Кроме того, в рамках проектов появились новые парковочные места: 115 мест на улице Белозерской в Бибиреве и 55 мест в Староватутинском проезде в Бабушкинском районе.

Все реализованные меры направлены на повышение удобства и безопасности как пешеходов, так и водителей, особенно вблизи социально значимых объектов, резюмировал мэр.

Ранее Собянин анонсировал создание альтернативных маршрутов в районах Лианозово, Алтуфьевском и Бибирево. Реализация проекта, включающая строительство и реконструкцию свыше 5 километров дорог, позволит сократить перепробеги до 3,8 километра и время в пути на 13 минут.