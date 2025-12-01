Собянин: поездки в районах Лианозово, Алтуфьевском и Бибирево станут комфортнее

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин анонсировал создание альтернативных маршрутов в районах Лианозово, Алтуфьевском и Бибирево. Объявление мэр сделал в своем канале в мессенджере МАХ.

Благодаря этому поездки жителей и гостей станут еще комфортнее, подчеркнул градоначальник. По его словам, всего специалисты возведут и реконструируют свыше 5 километров дорого на северо-востоке Москвы.

Проект будет реализован в 2 этапа. В рамках первого построят дорогу, соединяющую Череповецкую улицу и Путевой проезд. Также он включит в себя следующие работы:



создание Проектируемого проезда № 4937 с 1–2 полосами движения в каждом направлении;

устройство соединительных съездов на Угличской и Илимской улицах, а также на Проектируемом проезде № 4655б;

расширение Проектируемого проезда № 4648 до 4 полос.

Также будет проведено комплексное благоустройство и озеленение прилегающих территорий.

"Благодаря новой дороге сократится перепробег до 3,8 километра, а время в пути станет на 13 минут меньше", – обратил внимание Собянин.

Второй этап проекта предусматривает развитие внутриквартальных дорог в районе, ограниченном Савеловским направлением МЖД с запада, Стандартной улицей с юга, Илимской улицей с севера и Алтуфьевским шоссе с востока. В рамках этого этапа планируется:



построить участки Проектируемых проездов № 4648 и 4652;

реконструировать Проектируемый проезд № 4651 и участок Илимской улицы;

возвести 4 односторонних съезда на Алтуфьевском шоссе.

После завершения проекта планируется изменить маршрутную сеть в Лианозове, связав улично-дорожную сеть с метро, МЦД и МЦК, заключил глава города.

Ранее Собянин рассказал о строительстве моста-паруса на западе Москвы. В настоящее время смонтировано свыше половины пролетного строения, расположенного в створе Новозаводской улицы. Конструкция возводится "в навес", то есть прямо над водой. Это позволяет не приостанавливать движение электросудов по Москве-реке.