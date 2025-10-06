Полиция задержала мужчину, избившего собаку-инвалида в Подольске

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с животным в Подольске. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел 4 октября у подъезда жилого дома на Юбилейной улице Подольска. Хозяйка собаки ненадолго оставила питомца у подъезда, чтобы подняться домой за вещами. В этот момент мужчина решил пропустить собаку в подъезд, однако она его укусила. В ответ разозлившийся прохожий отсоединил животное от специальной коляски, после чего начал его избивать и бросать на землю.

"Сотрудниками полиции правонарушитель был установлен и доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства", – отметила представитель МВД.

После проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством, подчеркнула Волк.

Также стало известно, что злоумышленник, напавший на животное, раньше систематически избивал свою жену. Об этом News.ru сообщила хозяйка пострадавшего питомца Екатерина.

"Я оставила собаку на минуту у подъезда. У меня ребенок описался, и я пошла за штанами. За это время он снял мою собаку с коляски и начал избивать. Он живет в нашем подъезде. Соседи говорят, что он избивал свою жену и выкинул на нее мусор. Она тоже написала на него заявление в полицию. Видеокамеры зафиксировали, как он бил мою собаку, так что будем разбираться", – рассказала женщина.

По ее словам, сейчас собака чувствует себя нормально, ее осматривают ветеринары.

