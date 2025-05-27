Полиция начала проверку после падения собаки из окна квартиры в Мытищах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранители начали проверку после гибели выпавшей из окна квартиры собаки в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

По данным ведомства, 26 мая полиции поступила информация о выпавшей собаке из окна квартиры, которая находится на 15-м этаже жилого дома на Станционной улице.

Сотрудники полиции приехали на место и допросили хозяйку животного. Женщина сообщила, что утром ушла на работу, поэтому дома никого не было. В этот момент окно на балконе осталось открытым для проветривания помещения.

Сейчас правоохранители начали проводить мероприятия, которые помогут им установить все обстоятельства случившегося.

Ранее дело было возбуждено после того, как житель красноярского города Ачинске выбросил с четвертого этажа просившегося на улицу щенка. У семимесячной собаки диагностировали переломы всех конечностей. Животному была оказана необходимая медпомощь.

Полиция уже установила личность злоумышленника и задержала. Им оказался ранее судимый местный житель 1984 года рождения. Мужчина признался в содеянном и объяснил, что совершил подобное, так как находился в состоянии опьянения. По делу о жестоком обращении с животными хозяину питомца грозит до 3 лет колонии.

