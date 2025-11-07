78.ru: известного криптомошенника Новака и его супругу убили в ОАЭ

Фото: телеграм-канал Baza

Известного криптомошенника Романа Новака и его супругу Анну убили в ОАЭ, передает издание 78.ru.

По информации СМИ, пара перестала выходить на связь с семьей в России около месяца назад. По данным силовых структур, их похитили с целью вымогательства денег, однако злоумышленники не нашли желаемых средств и расправились с Новаком и его женой.

При этом после 4 октября их телефоны фиксировались в Хатте и Омане, а затем в Кейптауне, после чего сигнал пропал. Известно, что отец Анны прилетел в Дубай вместе с женой, чтобы забрать несовершеннолетних внуков.

Предполагаемых преступников, которые также являются гражданами РФ, задержали и скоро доставят в Санкт-Петербург. Отец погибшей отметил, что не может раскрывать детали трагедии из-за идущего следствия.

Новак известен тем, что создал приложение для быстрых криптопереводов Fintopio и убеждал людей вкладывать средства, ссылаясь на сотрудничество с крупными IT-компаниями. Он рассказывал о своем "знакомстве" с арабскими принцами и создателем Telegram Павлом Дуровым.

Позже он скрылся, предположительно, с 500 миллионами долларов, взятыми у инвесторов на развитие бизнеса. Сотрудники приложения остались без зарплаты, а вкладчики потеряли деньги. Среди пострадавших оказались предприниматели из Китая, Ближнего Востока и других стран.

