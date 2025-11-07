Обвиняемый в убийстве супругов в ОАЭ арестован в Санкт-Петербурге

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/t0r

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Константина Шахта, обвиняемого в убийстве семейной пары в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По данным суда, Шахт обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ – "Убийство двух лиц, совершенное группой по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму, сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом".

Злоумышленник был задержан 6 ноября, на следующий день ему предъявили обвинение. Суд удовлетворил ходатайство следствия, несмотря на возражения подсудимого, который не признал свою вину.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 28 декабря 2025 года. Аналогичное решение было принято в отношении еще двух фигурантов – Юрия Шарыпова и Владимира Далекина. Заседание прошло в закрытом режиме.

По данным СМИ, пропавшими являются известный криптомошенник Роман Новак и его супруга Анна. Уточняется, что пара перестала выходить на связь с семьей еще месяц назад. По данным силовиков, их похитили для вымогательства денег, однако злоумышленники не нашли средств и расправились с Новаком и его женой.

В связи с исчезновением супругов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух лиц").

