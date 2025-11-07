МВД: причиной похищения в ОАЭ семьи из Петербурга стало вымогательство криптовалюты

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/t0r

Вымогательство криптовалюты стало причиной похищения в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) семьи из Санкт-Петербурга и ее последующего убийства. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.

Она также раскрыла, что тела убитых были закопаны в пустынной местности. Кроме того, удалось установить, что у убийц были сообщники, которые помогали в похищении.

В частности, соучастники арендовали автомобили и помещения для насильственного удержания семейной пары, добавила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в телеграм-канале ведомства. Более того, они помогали избавиться от ножей и личных вещей жертв, спрятав их в разных местах.

Петренко также уточнила, что к расследованию подключились представители правоохранительных органов ОАЭ. По ее словам, совместные усилия позволили раскрыть личность нескольких подозреваемых и задержать их.

"Работа по установлению всех обстоятельств произошедшего и фигурантов продолжается", – добавила она.

О пропаже петербургской семьи стало известно в начале октября. СМИ выяснили, что речь идет об известном криптомошеннике Романе Новаке и его супруге Анне. По данным силовиков, их похитили для вымогательства денег, однако злоумышленники не нашли средств и расправились с Новаком и его женой.

В связи с исчезновением супругов было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух лиц").

Спустя время суд Петербурга арестовал Константина Шахта, обвиняемого в убийстве семейной пары. В заключении он пробудет до 28 декабря 2025 года. Аналогичное решение было принято в отношении еще двух фигурантов – Юрия Шарыпова и Владимира Далекина.