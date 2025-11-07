Знакомый криптомошенника Новака связал его пропажу с инсценировкой убийства

Криптомошенника Романа Новака и его жену убили в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), утверждают СМИ. При этом официально сообщения об их смерти пока не подтверждены. Все подробности происшествия и чем известен Новак – в материале Москвы 24.

Не выходили на связь

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/t0r

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело об убийстве двух лиц (пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ) после исчезновения семейной пары в ОАЭ. СМИ утверждают, что речь идет о криптомошеннике Романе Новаке и его супруге Анне.





из сообщения Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу По данным следствия, 2 октября 2025 года супружеская пара должна была встретиться с неустановленными инвесторами в городе Хатта. В этих целях личный водитель привез их на стоянку у озера. Там они пересели в другой автомобиль и уехали на указанную встречу. В дальнейшем связь с молодыми людьми пропала.

Источники утверждают, что Новака вместе с Анной могли похитить с целью вымогательства. По одной из версий, злоумышленники пытались получить доступ к криптокошельку Новака, однако, когда им это удалось, выяснилось, что он пуст.

После этого тела супругов расчленили и расфасовали по пакетам, утверждает "Фонтанка". Их преступники раскидали по мусорным бакам неподалеку от одного из торговых центров города Хатта, уточнило издание. При этом ряд источников отметил, что после 4 октября телефоны супругов фиксировались в Хатте, Омане и Кейптауне, после чего сигнал исчез.

По данным СМИ, по делу задержаны семь граждан РФ: трое из них подозреваются в организации и совершении убийства, еще четверо фигурируют в качестве посредников. Первым троим могут избрать меру пресечения 7 ноября.

При этом у пары в ОАЭ остались несовершеннолетние дети – забрать их прилетел отец Анны вместе с супругой. Мужчина рассказал журналистам, что не может разглашать детали произошедшего, пока идет следствие.

Чем известен Роман Новак

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/t0r

Некоторые инвесторы допустили, что смерть Романа Новака и его жены могла быть инсценировкой для ухода от финансовых обязательств, сообщает aif.ru. По данным источника, перед сообщениями об убийстве бизнесмен занял 500 миллионов долларов у инвесторов из стран Ближнего Востока и украинских силовиков.





знакомый Романа Новака Они могли инсценировать. Кто-нибудь для правдоподобности может и сесть за пару миллионов за убийство.

"С такими деньгами он мог легко инсценировать убийство и свалить куда-нибудь на остров. Сидят уже с супругой под другими фамилиями", – добавил еще один знакомый пары.

По данным СМИ, Роман Новак называл себя другом основателя Telegram Павла Дурова и жил на широкую ногу. В соцсетях криптобизнесмен регулярно публиковал фото своих люксовых автомобилей: в частности, первый серийный электрокар от Rolls-Royce, стоимость которого оценивается в 100 миллионов рублей. Также на одном из снимков Новак позировал в кардигане от Kiton, который можно купить за 800 тысяч рублей.

При этом в 2018 году петербуржец был осужден за мошенничество в особо крупном размере. После освобождения он часто ездил в Дубай, а в 2023 году создал криптопроект Fintopio с офисом в ОАЭ. Как сообщило издание 78.ru, в беседах с будущими инвесторами он ссылался на инсайдерскую информацию, якобы полученную из окружения Павла Дурова, и представлялся членом совета директоров Telegram.

Мошенник предлагал облигации приложения со скидкой, а также токены TON с дисконтом 30–50% при заморозке на три года. Минимальный взнос составлял от 1 миллиона долларов, однако состоятельным клиентам Новак предлагал рассрочку. Когда вкладчики попытались вывести средства, выяснилось, что токенов на самом деле не существует.

Кроме того, российские силовики проводили обыски в криптообменниках "Москва-Сити" в сентябре 2025 года, чтобы найти хвосты его инвестиционных схем, сообщал телеграм-канал Mash.

