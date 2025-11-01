Вдова рэпера Энди Картрайта объяснила надругательство над его телом "защитой от зла"

В Санкт-Петербурге прошли прения по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта. Следствие уверено, что преступление совершила его вдова Марина Кохал, и запросило для женщины наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Подробности криминальной драмы – в материале Москвы 24.

"Была уверена, что иного выхода нет"

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Прения по делу об убийстве и надругательстве над телом рэпера Энди Картрайта (настоящее имя – Александр Юшко) прошли в Смольнинском суде Санкт-Петербурга. Обвиняемой проходит вдова музыканта Марина Кохал. По версии следствия, 5 лет назад она вколола супругу инсулиновый препарат, убила его, расчленила труп и постирала части тела в стиральной машине. Обвинение запросило для женщины 13 лет колонии общего режима.

По версии защиты, Кохал лишь хотела защитить имя и репутацию мужа, поэтому пыталась скрыть то, что Энди якобы скончался от передозировки запрещенными веществами. В качестве подтверждения этой теории адвокат заявил, что убийство не было спланировано, ведь Марина даже не замела следы: не почистила историю браузера, в котором искала информацию о быстродействующем аналоге инсулина. Кроме того, женщина оплатила покупку препарата со своей карты.

В последнем слове Кохал заявила, что через пять дней после случившегося осознала, что ее поступок был "идиотским".





Марина Кохал вдова рэпера Энди Картрайта, обвиняемая в его убийстве Все мои действия были направлены на защиту от зла. В тот момент я была уверена, что иного выхода нет. Но в итоге горя стало только больше. Я каждый день прошу прощения у всех, на ком отразились мои действия, и сегодня говорю это официально. <…> Мне бесконечно жаль, что я поступила так, как была воспитана. Вместо того чтобы вовремя обратиться за помощью, я попыталась справиться сама по привычке. Урок усвоен.

Женщина также усомнилась в правдивости показаний "так называемых свидетелей, никого из которых по факту рядом не было", которые "решили топить ее любой ложью".

Приговор Кохал будет оглашен 21 ноября.

Расфасовала по пакетам

В конце июля 2020 года в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где жил Картрайт с супругой, были обнаружены части тела музыканта. По данным СМИ, "останки находились в холодильнике в пакетах", которых было пять. Всего тело разделили на 15 фрагментов. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте правоохранители изъяли нож, пластиковый таз и разделочную доску.

О смерти Энди сообщила сама Марина. Кохал также рассказала, что супруг скончался еще за четыре дня до обнаружения тела от передозировки запрещенными веществами. Женщина сообщила, что расчленила тело, чтобы скрыть от фанатов и общественности "бесславную" причину смерти рэпера.

Однако вскоре Марине предъявили обвинение по статьям об убийстве и надругательстве над телом. По версии следствия, между супругами произошел конфликт, после чего Кохал ввела Картрайту препарат, который спровоцировал гипоксию (нехватку воздуха) и шоковое состояние. Это привело к смерти рэпера. По разным версиям, Марина дополнительно ударила супруга острым предметом либо задушила. Также в СМИ появлялось предположение, что в момент расчленения рэпер, впавший в кому из-за введенного Кохал лекарства, был еще жив.

Далее женщина попыталась скрыть следы преступления и расчленила тело ножом и пилой-ножовкой. Кроме того, Марина уничтожила часть внутренних органов, подвергнув останки воздействию низких температур и поваренной соли.

Адвокат матери погибшего Антон Кобит заявлял журналистам, что, по словам друзей и знакомых, у Картрайта не было проблем с зависимостями. Кроме того, в СМИ появлялась информация, что якобы музыкант собирался уйти к любовнице, однако никто из сторон ее не подтверждал.

При этом в октябре 2021 года Марину отпустили под домашний арест, а в апреле 2022-го прокуратура утвердила Кохал обвинительное заключение и передала дело в суд. Женщина вину не признавала, отрицает ее и сейчас.

Подозреваемой по делу также проходила мать Марины Елена Кохал, но ее преследование было прекращено из-за отсутствия состава преступления.

После задержания Марины малолетнего ребенка пары отправили в детский дом, впоследствии его смогли забрать родственники Кохал.