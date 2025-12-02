DS: турист в Германии нашел обезглавленное тело женщины, чьи руки выбросили за 112 км

Фото: 123RF.com/spitzi1

В Германии турист обнаружил в лесу обезглавленное тело женщины. Как сообщило издание Daily Star, две недели назад на трассе были найдены отрубленные руки, которые, как установили эксперты, принадлежали этой же жертве.

По данным СМИ, конечности обнаружили 18 ноября на автомагистрали A45 в земле Северный Рейн – Вестфалия. Позднее на расстоянии около 112 километров от этого места, возле общины Монреаль в регионе Рейнланд-Пфальц, путешественник нашел обезображенное тело.

Специалисты установили, что останки принадлежат 32-летней уроженке Эритреи. Связать разрозненные находки и установить личность погибшей удалось с помощью ДНК-анализа и сохранившихся отпечатков пальцев. Голова жертвы до сих пор не найдена.

Уточняется, что женщина не числилась в списках пропавших без вести. Немецкие СМИ сообщают, что после обнаружения рук полиция провела проверку в общежитии для беженцев в Бонне, где проживала погибшая, но не обнаружила там признаков борьбы.

Во время расследования в монастыре в федеральной земле Гессен, в 193 километрах от Бонна, был найден живой трехмесячный ребенок погибшей. Младенца оставили в коляске. Ребенок был аккуратно укутан, а внутри лежали бирки с его именем и датой рождения.

Стражи порядка задержали 41-летнего партнера погибшей, однако в настоящее время он фигурирует в деле в качестве свидетеля, а не подозреваемого.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали женщину, обвиняемую в убийстве своей новорожденной дочери. По версии следствия, находясь в нетрезвом состоянии, она задушила ребенка и спрятала тело в диван, после чего скрылась. После обнаружения тела отцом девочки было возбуждено уголовное дело.