08:31Общество
Невролог рассказала, с чем можно перепутать абсансный приступ у ребенка
Фото: depositphotos/shalamov
За мечтательностью и невнимательностью ребенка может скрываться одна из форм эпилепсии – абсансный приступ. Об этом Москве 24 рассказала невролог, нейрофизиолог, педиатр Ольга Гапонова.
По словам врача, подобный приступ начинается внезапно и вызывает потерю сознания. Но на вид распознать его довольно сложно, потому что припадок не сопровождается судорогами или обмороком.
Осложняет выявление приступов и их непродолжительность, длятся они обычно от 5 до 30 секунд. Только в редких случаях затягиваются на несколько минут. Чем дольше длится это состояние, тем выше вероятность, что проблему заметят окружающие, отметила Гапонова. Иногда абсансный приступ родители могут определить по непроизвольным движениям: периодическому трепетанию век, киванию головы, однотипным жестам и шевелению губами.
После приступа ребенок обычно продолжает делать то, что делал до случившегося. И, как правило, способен ясно мыслить. "Однако абсансы могут быть частыми: от десяти до более чем тридцати раз в день. В некоторых случаях их количество доходит до сотни. И если приступы идут одновременно один за другим, ребенок после них может вести себя растерянно”, – объяснила невролог.
И все же даже кратковременные абсансные приступы небезобидны, предупредила врач. К примеру, они могут мешать учебе, что влияет на успеваемость в школе. Кроме того, возрастает риск несчастных случаев, ведь сознание может отключиться в самый неподходящий момент: в транспорте, при переходе через оживленную трассу или во время плавания.
Чтобы диагностировать абсансные приступы, как минимум необходимо пройти мониторинг с включением сна или короткую электроэнцефалографию с гипервентиляцией – долгим глубоким дыханием. "Также проводят МРТ, чтобы исключить структурные поражения мозга. Если результаты "чистые" и мы имеем дело с типичными абсансами, заболевание лечат противосудорожными препаратами. И в основном оно хорошо поддается терапии", – отметила врач.
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