Невролог рассказала, с чем можно перепутать абсансный приступ у ребенка

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За мечтательностью и невнимательностью ребенка может скрываться одна из форм эпилепсии – абсансный приступ. Об этом Москве 24 рассказала невролог, нейрофизиолог, педиатр Ольга Гапонова.

По словам врача, подобный приступ начинается внезапно и вызывает потерю сознания. Но на вид распознать его довольно сложно, потому что припадок не сопровождается судорогами или обмороком.





Ольга Гапонова невролог, нейрофизиолог, педиатр Сознание как будто отключается, ребенок полностью прекращает какую-либо активность и замирает. Родители могут заметить, что он пристально смотрит в одну точку, взгляд становится "пустым". Такое состояние действительно легко спутать с обычной задумчивостью.

Осложняет выявление приступов и их непродолжительность, длятся они обычно от 5 до 30 секунд. Только в редких случаях затягиваются на несколько минут. Чем дольше длится это состояние, тем выше вероятность, что проблему заметят окружающие, отметила Гапонова. Иногда абсансный приступ родители могут определить по непроизвольным движениям: периодическому трепетанию век, киванию головы, однотипным жестам и шевелению губами.

После приступа ребенок обычно продолжает делать то, что делал до случившегося. И, как правило, способен ясно мыслить. "Однако абсансы могут быть частыми: от десяти до более чем тридцати раз в день. В некоторых случаях их количество доходит до сотни. И если приступы идут одновременно один за другим, ребенок после них может вести себя растерянно”, – объяснила невролог.





Ольга Гапонова невролог, нейрофизиолог, педиатр Дети, у которых наблюдаются только абсансы и нет других видов приступов, имеют наилучшие шансы (с вероятностью до 75%) перерасти их к подростковому возрасту.

И все же даже кратковременные абсансные приступы небезобидны, предупредила врач. К примеру, они могут мешать учебе, что влияет на успеваемость в школе. Кроме того, возрастает риск несчастных случаев, ведь сознание может отключиться в самый неподходящий момент: в транспорте, при переходе через оживленную трассу или во время плавания.

Чтобы диагностировать абсансные приступы, как минимум необходимо пройти мониторинг с включением сна или короткую электроэнцефалографию с гипервентиляцией – долгим глубоким дыханием. "Также проводят МРТ, чтобы исключить структурные поражения мозга. Если результаты "чистые" и мы имеем дело с типичными абсансами, заболевание лечат противосудорожными препаратами. И в основном оно хорошо поддается терапии", – отметила врач.

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