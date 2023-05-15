Роспотребнадзор опроверг сообщения о якобы способных переносить чуму клещах

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Статья издания Persian Journal of Acarology о том, что некоторые клещи якобы могут вызвать чуму и другие природно-очаговые заболевания, не соответствует действительности. Об этом сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.

"Авторы, рассказавшие о новых клещах, не проводили исследований на предмет заражения членистоногих чумным микробом. Также не установлен факт передачи возбудителя млекопитающим от этих клещей. Летучие мыши, на которых были найдены новые виды клещей, не являются носителями возбудителя чумы", – говорится в сообщении.

В ведомстве указали на тот факт, что эксперты не фиксировали случаи заражения человека чумой от гамазовых клещей. Это связано с тем, что такие насекомые на людей не нападают. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что причин для беспокойства по этому поводу нет.

О том, что ученые открыли и описали три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками опасных заболеваний, стало известно в понедельник, 15 мая. По данным специалистов, эти паразиты широко распространены в Сибири и Монголии.

Новые виды клещей принадлежат к двум семействам – Spinturnicidae и Macronyssidae. Последнее, считают ученые, является возбудителем ряда опасных инфекций: чумы, боррелиоза, лихорадки Западного Нила, туляремии и других.

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