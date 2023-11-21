Москвичам рассказали, как пережить рекордно низкое давление 24 ноября

Жителей столицы предупредили о резком снижении атмосферного давления в пятницу, 24 ноября. По словам синоптиков, не исключено, что будет установлен новый рекорд для этого дня. Рассказываем подробности и спрашиваем врача, как уберечь здоровье в такой период.



Новый рекорд

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве барометры могут показать рекордно низкие значения в конце рабочей недели. Об этом жителей столицы предупредила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" В пятницу, 24 ноября, центр очень глубокого атлантического циклона окажется над Тверской областью. В Москве атмосферное давление станет рекордно низким, 715 миллиметров ртутного столба.

По словам синоптика, в настоящий момент рекорд для этого дня удерживает 1973 год. Тогда столбики барометров опустились до 722,3 миллиметра ртутного столба. Кроме того, в ноябре того же года 25-го числа было зафиксировано самое низкое атмосферное давление в истории для последнего месяца осени. Оно составило 709 миллиметров ртутного столба.

Сам ноябрь 1973 год оказался на 1,6 градуса холоднее нормы по климату. "И в текущем году вторая половина ноября в столичном регионе будет холодной", – заключила метеоролог.



"Перегружаться плохо, но и лежать не стоит"

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Пониженное атмосферное давление скажется на людях, у которых есть проблемы с сосудами. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.





Надежда Чернышова врач-терапевт В основном это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, граждан, недавно перенесших тяжелые недуги или имеющих хронические. Тех, у кого организм работает с усилием, у которого не хватает сил на своевременную корректировку тонуса сосудов.

Кроме того, пониженное атмосферное давление сопровождается уменьшением уровня концентрации кислорода в воздухе, что отразится на состоянии людей с легочными заболеваниями. В такие периоды метеозависимые рискуют столкнуться с головной болью, слабостью и усталостью. Также могут появиться ощущение нехватки воздуха и неестественная одышка.

По словам Чернышовой, в эти дни лучше избегать серьезных нагрузок, поскольку организм и так работает в напряжении.





Надежда Чернышова врач-терапевт Например, стоит отложить генеральную уборку дома, путешествия, где надо много ходить или стоять, совещания или разбор документов на работе. В общем, плановые объемные и трудные мероприятия в эти дни лучше не проводить.

Кроме того, на пользу пойдет отказ от алкоголя, а также тяжелой, жирной, острой и плотной пищи. Вместо этого лучше употреблять легко усваяемую еду, например рыбу, блюда из курицы или индейки, овощи и молочные продукты. Не менее важны для сохранения здоровья качественный сон и легкая прогулка на свежем воздухе. "Перегружаться плохо, но и лежать в постели весь день тоже не хорошо, надо выйти подышать", – отметила терапевт.

В качестве профилактики Чернышова посоветовала занятия оздоровительным спортом.

"Если человек занимается спортом и физически активен, то у него сосудистый тонус очень хорошо меняется в зависимости от этих нагрузок. Люди с натренированным организмом выходят из зоны риска метеозависимости. Они быстро могут вернуть себя в нормальное состояние", – уточнила специалист.

По ее словам, здоровые люди, скорее всего, и вовсе не почувствуют понижения давления в столице, так как их организм приспособлен к подобным изменениям и автоматически перенастраивает свою работу.

