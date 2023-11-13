Кардиолог назвал три главные ошибки в период пониженного атмосферного давления

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Главными ошибками метеозависимых людей в период пониженного атмосферного давления являются работа на износ, недостаток сна и употребление энергетиков. Об этом Москве 24 рассказал врач-кардиолог, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что ночью 13 ноября в центральной части РФ показания барометров "достигнут барического "дна", упав на 20 единиц ниже нормы, до 727 миллиметров ртутного столба. При этом к концу дня атмосферное давление несколько подрастет. В целом же его возвращение к норме произойдет не раньше пятницы, уточнил синоптик.

По словам Кондрахина, на здоровых людях пониженное атмосферное давление может не отразиться, так как их организм лучше переносит изменения внешних условий. Однако с неприятностями рискуют столкнуться те, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. Главной ошибкой для них в этот период является работа на износ.





Андрей Кондрахин врач-кардиолог При пониженном атмосферном давлении людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями прежде всего нужно стараться не работать на износ. Причем речь не только про физический труд, а про любую нагрузку, которая может повлиять на организм. Ему будет сложно справляться и с внутренними проблемами, и с внешними. Лучше в этот день полениться.

Вторая ошибка в такой период – отсутствие здорового сна. К третьей относится употребление энергетиков, кофе и спиртного. "Алкоголь способствует загущению крови. При пониженном атмосферном давлении любые воздействия на нее сказываются неблагоприятно. Также следует снизить употребление кофе и других стимуляторов", – подчеркнул Кондрахин.

Кроме того, рекомендуется меньше курить, минимизировать стресс, внимательнее следить за артериальным давлением и не забывать принимать назначенные врачом лекарства. Если самочувствие все равно ухудшилось, нужно обратиться за помощью к специалистам.

Ранее метеозависимым россиянам рассказали, как лучше питаться в период низкого атмосферного давления. Отмечается, что организму необходимо достаточное количество калия. Этот элемент будет способствовать нормализации артериального давления. Его удастся получить из овощей, листовой зелени, а также фруктов и сухофруктов. Кроме того, в питание можно включить небольшое количество горького шоколада – не более 15 граммов в день.

