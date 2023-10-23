Диетолог рассказала, какие продукты вредны при метеозависимости

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Соблюдение особой диеты может помочь метеозависимым людям легче пережить резкие погодные изменения. Об этом в эфире радио Sputnik сообщила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.

"Метеозависимость возникает, когда есть какие-то неполадки в организме. То есть системы адаптации сорваны либо находятся в напряжении. В основном это бывает связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями", – пояснила специалист.

Метеозависимым диетолог рекомендовала исключить жареные и копченые блюда, маргарин, изделия из белой муки и продукты с добавленным сахаром. Некоторые люди в период резкой смены погоды могут испытывать плохое самочувствие при употреблении продуктов с нитритом натрия, например колбасы или ветчины.

Соломатина обратила внимание, что для поддержания хорошего самочувствия следовать диете необходимо на постоянной основе.

До этого стало известно, что в субботу, 28 октября, в Москве может образоваться снежный покров толщиной до 10 сантиметров. Помимо этого, в городе ожидается резкое понижение температуры до минусовых значений в ночь на 24 октября.



До 10 см снежного покрова может образоваться в столице к 28 октября