Синоптик спрогнозировал резкое понижение температуры воздуха в Москве на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы//Евгений Самарин

С середины следующей недели температура воздуха в Москве резко понизится. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Как сообщил синоптик, на следующей неделе днем столбики термометров будут опускаться до отрицательных значений.

Так, в ночь на вторник в Москве будет плюс 1–3 градуса, по области – до минус 1 градуса. Дневные температуры – от 0 до плюс 5 градусов во всем московском регионе.

"В среду заметное понижение температуры, ночные температуры уже будут отрицательные – до минус 3 градусов в Москве и до минус 5 градусов по области. Дневные температуры в Москве около нулевой отметки", – сообщил синоптик.

Температура будет соответствовать третьей пятидневке ноября – на 3–4 градуса ниже нормы. При этом существенных осадков во второй половине недели не ожидается, в конце рабочей неделе в Москве выглянет солнце.

Ранее синоптик Михаил Леус заявил, что со среды 25 октября в столичный регион придут характерные для метеорологической зимы температуры. Синоптик подчеркнул, что о тепле можно "забыть до мая".

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