Терапевт рассказала, каких заболеваний на самом деле не существует

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Вегетососудистая дистония не является заболеванием, под диагнозами "остеохондроз" и "авитаминоз" скрываются совсем другие патологии. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт ЦКБ управления делами президента РФ Екатерина Кабаненко.

По словам специалиста, заключение "вегетососудистая дистония" (ВСД) часто ставят тем, кто приходит с жалобами на метеозависимость, повышенную утомляемость, низкое давление, слабость и потоотделение. Но в международной классификации болезней такого диагноза нет, отметила Кабаненко.





Екатерина Кабаненко врач-терапевт ЦКБ управления делами президента РФ Данная группа симптомов носит название "соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы". Но в России и на постсоветском пространстве долгое время такой диагноз выставлялся. Это опасно, так могут скрываться сахарный диабет, гипотиреоз, аутоиммунные заболевания и в некоторых случаях онкологическая патология.

При наличии подобных симптомов терапевт должен сделать для пациента план посещения узких специалистов. Это может быть невролог, эндокринолог, кардиолог, подчеркнула врач. "Если данные специалисты не выявляют патологии внутренних органов, то вы будете направлены к психотерапевту или психиатру", – отметила Кабаненко.

Также совсем другое значение скрывает под собой остеохондроз. "Под этим термином подразумевается очень маленькая группа заболеваний, которая диагностируется, как правило, в педиатрической практике. Например, болезнь Кальве, которая проявляется некрозом тел позвонков и выражается интенсивными болями в спине", – объяснила эксперт.

Однако сейчас остеохондрозом считают любую боль в спине, указала специалист. "Она может быть вызвана перегрузкой мышечно-связочного аппарата, психогенными причинами. В редких случаях боль связана с компрессией нервных корешков, возникающей из-за грыжи межпозвоночного диска", – сказала терапевт в интервью программе "Доктор 24".





Екатерина Кабаненко врач-терапевт ЦКБ управления делами президента РФ Врач должен определить первопричину и назначить соответствующее лечение. Это могут быть нестероидные противовоспалительные препараты, миорелаксанты, физическая активность.

Еще одно заблуждение связано с авитаминозом. Многие считают, что это нехватка полезных элементов весной. Но на самом деле это полное отсутствие одного или нескольких витаминов.

"Например, есть болезнь Бери-бери. Это дефицит витамина B1 (тиамина). Часто она возникает у жителей Средней Азии, которые употребляют в пищу практически один очищенный белый рис. Либо у пациентов, страдающих тяжелыми формами алкоголизма. Авитаминоз, если его не лечить, может приводить к тяжелым формам инвалидности или смерти", – рассказала терапевт.

Недостаток того или иного витамина правильно называть гиповитаминозом, заключила Кабаненко.

Ранее врач-терапевт Елена Попова рассказала, какие болезни могут обостриться весной. По словам специалиста, в этот период есть риск усиления симптомов гастрита, энтерита, колита, язвенной болезни желудка и язвы двенадцатиперстной кишки. Возможные причины этого – ослабленный иммунитет и диеты перед летом.



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