Терапевт рассказал о смертельной опасности сбивания температуры аспирином

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Специалисты перестали рекомендовать аспирин в качестве жаропонижающего, поскольку он может привести к опасным последствиям. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина.

По его словам, основным показанием для использования данного препарата являются заболевания сердечно-сосудистой системы. Врач отметил, что аспирин способен помочь при борьбе с тромбообразованием. Рекомендуемая доза лекарства в сутки составляет от 75 до 150 миллиграммов, уточнил эксперт.

"Врачи не применяют аспирин в качестве жаропонижающего как у детей, особенно в возрасте до трех лет, так и у взрослых, потому что он повышает кровоточивость", – подчеркнул он.

Кондрахин добавил, что опасные последствия аспирина заключаются в появлении язвы, кровотечении и кровоизлиянии в мозг.

Ранее врач-терапевт Алексей Романов рассказал, что антибиотики не стоит принимать для профилактики гриппа и ОРВИ, также вместе с этими лекарствами необязательно пить пробиотики. По словам эксперта, прием лекарств для профилактики может нанести только вред. Это связано с тем, что такие препараты не действуют на вирусы, объяснил он.

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