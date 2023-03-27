Росздравнадзор займется случаем с гибелью москвички после приема лекарства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Росздравнадзор займется инцидентом с гибелью московской студентки после приема иммуностимулятора. Об этом сообщает РИА Новости.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области изучит обстоятельства случившейся трагедии", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в столице скончалась студентка пятого курса медицинского Сеченовского университета. Известно, что до этого она приняла препарат "Лаеннек" без назначения врача.

Кроме того, после приема иммуностимуляторов в больницу попал ее друг, основатель маркетплейса "СберМаркет" Дмитрий Жулин. Как писали СМИ, они без назначения врача прошли курс капельниц для повышения иммунитета.

Отец Жулина в беседе с телеканалом "360" рассказал, что теперь его сыну предстоит долгое лечение. У него обнаружили тромбы, также пострадали легкие.

"Ему теперь лечиться неизвестно сколько, пока он восстановится. Это Бог спас его. А то бы была не одна трагедия, а две", – сказал мужчина.

Он отметил, что, как и сын, тяжело переживает смерть его подруги. Также он рассказал, что погибшая лечила и его самого – от язвы желудка, она всегда советовала какие-то новые лекарства, иногда сама их привозила.

До этого врач-терапевт Татьяна Романенко предупредила о том, что бесконтрольный прием аспирина может привести к кровотечению в желудочно-кишечном тракте и эрозивно-язвенным поражениям.

Обычно аспирин применяется как жаропонижающее, болеутоляющее и противовоспалительное средство. Также благодаря своим свойствам он препятствует тромбообразованию. Однако злоупотребление препаратами на основе этого действующего вещества может привести к неблагоприятным последствиям, предупредила Романенко.



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