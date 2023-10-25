Врач рассказала об убивающих сосуды продуктах

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Трансжиры, сладкие и соленые продукты убивают сосуды. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, трансжиры являются самым главным разрушителем сосудистой системы человека. "Такой кулинарный жир практически является убийцей сосудов. Он никак не метаболизируется (перерабатывается. – Прим. ред.) и повышает уровень плохого холестерина – липопротеидов низкой плотности. Те оседают на стенках сосудов и создают бляшки", – пояснила эксперт.

Трансжиры содержатся в фастфуде, например в картофеле фри, чипсах и попкорне. Кроме того, иногда их добавляют в шоколад, конфеты, печенье и прочую кулинарную выпечку.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Еще один опасный для сосудов продукт – это соль. Она снижает резистентность сосудистой стенки, приводит к гипертонической болезни, отекам. Нужно помнить, что 80% поступающей в пищу соли является скрытой, то есть которую мы не добавляем из солонки. Она приходит к нам из колбас, полуфабрикатов, консервов и чипсов. Очень много соли в оливках, соленьях.

Сахар и все сладкие продукты тоже негативно сказываются на состоянии сосудов. "Сахар провоцирует нарушение обмена веществ, диабет, разрушает сосуды", – заключила диетолог.

Ранее были названы способы укрепления сосудов при диабете. В частности, рекомендуется поддерживать в норме показатели глюкозы в крови. То же самое касается и артериального давления, так как сосуды на фоне гипертонии находятся в повышенном тонусе, и это ухудшает их состояние. Кроме того, нужно следить за уровнем холестерина и отказаться от курения.

