Аномально низкое атмосферное давление ожидается в Москве в ночь на 13 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ночь на понедельник, 13 ноября, в центральных регионах России прогнозируется понижение атмосферного давления до 727 миллиметров ртутного столба. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Жителей Центральной России ожидает аномально низкое атмосферное давление. А связано это будет с выходом атлантического циклона, центр которого в ночь на понедельник будет кружить над столичным регионом", – написал он в своем телеграм-канале.

Синоптик обратил внимание, что минимальное атмосферное давление ожидается в столичном регионе к 03:00. Показатель прогнозируется ниже нормы на 20 единиц.

При таких погодных условиях люди могут испытать чувство пребывания на последних этажах столичных домов, на вершине главного здания МГУ или 60-этажного небоскреба "Империя", отметил Тишковец. Страдающие от сердечно-сосудистой недостаточности могут испытать ухудшение самочувствия.

Повышаться атмосферное давление начнет только с наступлением рассвета. К утру 13 ноября показатель достигнет 735 миллиметров ртутного столба. В норму атмосферное давление придет только в пятницу, заключил синоптик.

До этого стало известно, что 17 ноября в Москву придет метеорологическая зима. Среднесуточная температура в городе опустится до минусовых значений, а на дорогах образуется гололедица. Вместе с этим столицу накроют дожди.



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