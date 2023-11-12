МЧС предупредило о сильном дожде и усилении ветра в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Главное управление МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение о сильном дожде и усилении ветра до конца 12 ноября.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в течение дня до 21:00 12 ноября в Москве ожидается дождь, местами усиление юго-восточного и восточного ветра с порывами до 17 м/с", – сказано в сообщении ведомства.

Спасатели посоветовали водителям снизить скорость движения, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. При этом автомобилистам порекомендовали оставлять машины подальше от деревьев. Пешеходам же следует обходить шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.

В случае необходимости москвичам посоветовали сразу же звонить по телефону 101 или единому телефону доверия МЧС 8 (495) 637-22-22.

Ранее москвичам и гостям столицы спрогнозировали облачную и дождливую погоду. Так, в воскресенье и понедельник, 12 и 13 ноября, в город нагрянут осадки. Как уточняли синоптики, дневная температура воздуха составит от 4 до 6 градусов.

При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что на следующей неделе в российской столице прогнозируется снег с отрицательной среднесуточной температурой воздуха.

"Атмосфера": дождь ожидается в Москве 11–12 ноября