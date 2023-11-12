Метеорологическая зима начнется в Москве 17 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москва/Юлия Иванко

Метеорологическая зима придет в пятницу, 17 ноября. В этот день произойдет переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений, заявил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Начиная с четверга, инициатива в атмосфере станет переходить к южной периферии скандинавского антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, но столбики термометров будут уже колебаться лишь только около нулевой отметки. В ночь на пятницу подморозит до минус 0–5 градусов, днем от минус 2 до плюс 3", – объяснил он.

В выходные, 18 и 19 ноября, прогнозируется солнечная погода. По ночам столбики термометров будут показывать до минус 1–6 градусов.

Кроме того, как отметил синоптик, в ближайшие 24 часка в столицу придет циклонический вихрь. В городе начнутся аномальные дожди до 15–20 миллиметров. Во вторник, 14 ноября, температура составит от 0 до плюс 5 градусов, в среду похолодает до минус 4 градусов. На дорогах может образоваться гололедица.

Ранее главное управление МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение о сильном дожде и усилении ветра до конца 12 ноября. Спасатели посоветовали водителям снизить скорость движения, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. При этом автомобилистам порекомендовали оставлять машины подальше от деревьев. Пешеходам же следует обходить шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.

До этого москвичам и гостям столицы спрогнозировали облачную и дождливую погоду. Так, в воскресенье и понедельник, 12 и 13 ноября, в город нагрянут осадки. Как уточняли синоптики, дневная температура воздуха составит от 4 до 6 градусов.

Синоптики сообщили о похолодании в Москве в середине следующей недели