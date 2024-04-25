Детские персонажи появились на медиаэкранах в транспорте Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Детские персонажи столичного транспорта появились на медиаэкранах в метро, трамваях, электробусах и автобусах. Метроша, Электробусик и Речкин расскажут пассажирам о правилах безопасности, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

На Речкине присутствует капитанская фуражка, а уши Электробусика похожи на боковые зеркала наземного транспорта, поэтому дети смогут легко угадать, какой вид транспорта олицетворяют персонажи.

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"Жители столицы проводят много времени в городском транспорте, поэтому мы стремимся, чтобы маршрут становился не только быстрым, безопасным и комфортным, но и интересным. Для юных пассажиров мы придумали героев, которые будут рассказывать о Московском транспорте", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Приветственные видео с героями можно увидеть на свыше 34 тысячах медиаэкранов.

Ранее тематический поезд "Кибербезопасность" начал курсировать на Сокольнической линии столичного метро. Ликсутов уточнил, что состав будет ходить на линии в течение полугода. Его подготовили совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, чтобы каждый мог знать, как защитить свои данные в Сети.

