USADA призвало лишить РУСАДА статуса

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Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал Всемирное антидопинговое агентство лишить Россию статуса соответствия, так как эксперты WADA так и не получили доступа к данным московской лаборатории.

"Неудивительно, что дедлайн пропущен. WADA пора перестать идти на поводу у русских и незамедлительно объявить об их несоответствии из-за очередного срыва сроков", – сказал он, передает ESPN.

В конце декабря 2018 года WADA и российские власти согласовали все нюансы доступа экспертов к пробам московской антидопинговой лаборатории. Об этом заявил министр спорта Павел Колобков. По его словам, в письме WADA подробно изложены варианты организации процесса копирования данных Московской антидопинговой лаборатории.

Также все технические детали обсуждены со Следственным комитетом России. Павел Колобков отметил, что у экспертов WADA и представителей российской стороны существует взаимопонимание, нужно незамедлительно решать все оставшиеся вопросы.

В декабре комиссия всемирного агентства, работавшая в столице, не смогла извлечь данные из оригинальной базы московской лаборатории, так как российская сторона потребовала, чтобы все операции проводились на оборудовании, сертифицированном по внутренним законам страны. Ранее WADA поставило условие, согласно которому данные должны быть переданы для изучения экспертами до 31 декабря. В противном случае РУСАДА может быть снова лишено официального статуса.