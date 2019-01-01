USADA призвало лишить РУСАДА статуса

Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал Всемирное антидопинговое агентство лишить Россию статуса соответствия, так как эксперты WADA так и не получили доступа к данным московской лаборатории.
"Неудивительно, что дедлайн пропущен. WADA пора перестать идти на поводу у русских и незамедлительно объявить об их несоответствии из-за очередного срыва сроков", – сказал он, передает ESPN.
В конце декабря 2018 года WADA и российские власти согласовали все нюансы доступа экспертов к пробам московской антидопинговой лаборатории. Об этом заявил министр спорта Павел Колобков. По его словам, в письме WADA подробно изложены варианты организации процесса копирования данных Московской антидопинговой лаборатории.
Также все технические детали обсуждены со Следственным комитетом России. Павел Колобков отметил, что у экспертов WADA и представителей российской стороны существует взаимопонимание, нужно незамедлительно решать все оставшиеся вопросы.
В декабре комиссия всемирного агентства, работавшая в столице, не смогла извлечь данные из оригинальной базы московской лаборатории, так как российская сторона потребовала, чтобы все операции проводились на оборудовании, сертифицированном по внутренним законам страны. Ранее WADA поставило условие, согласно которому данные должны быть переданы для изучения экспертами до 31 декабря. В противном случае РУСАДА может быть снова лишено официального статуса.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.