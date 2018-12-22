Глава USADA надеется на лишение РУСАДА статуса

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Глава американского Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что надеется на то, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вновь лишит антидопинговое агентство России (РУСАДА) статуса.

"Вот так сюрприз. Кто-нибудь шокирован тем, что русские пытаются избежать ответственности. Будем надеяться, что на этот раз WADA усвоило урок и лишит их статуса", – приводит слова Тайгарта РИА Новости.

Предполагается, что комитет по соответствию Всемирного антидопинговаго агентства (WADA) обсудит вопрос статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 14-15 января. После этого агентство представит рекомендации исполкому организации.

17 декабря специалисты WADA прибыли в российскую столицу для работы с данными лаборатории. Эксперты должны были провести проверку допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, которые хранятся в бывшем здании московской лаборатории. Но они не смогли получить необходимую информацию из-за проблем с сертификацией нужного оборудования.

WADA восстановило в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в сентябре. Решение принято большинством голосов исполкома. До конца года Россия должна предоставить доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Если этого сделано не будет, РУСАДА вновь лишат статуса.