Глава USADA надеется на лишение РУСАДА статуса

Глава американского Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что надеется на то, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вновь лишит антидопинговое агентство России (РУСАДА) статуса.
"Вот так сюрприз. Кто-нибудь шокирован тем, что русские пытаются избежать ответственности. Будем надеяться, что на этот раз WADA усвоило урок и лишит их статуса", – приводит слова Тайгарта РИА Новости.
Предполагается, что комитет по соответствию Всемирного антидопинговаго агентства (WADA) обсудит вопрос статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 14-15 января. После этого агентство представит рекомендации исполкому организации.
17 декабря специалисты WADA прибыли в российскую столицу для работы с данными лаборатории. Эксперты должны были провести проверку допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, которые хранятся в бывшем здании московской лаборатории. Но они не смогли получить необходимую информацию из-за проблем с сертификацией нужного оборудования.
WADA восстановило в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в сентябре. Решение принято большинством голосов исполкома. До конца года Россия должна предоставить доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Если этого сделано не будет, РУСАДА вновь лишат статуса.
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