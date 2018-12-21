Комитет по соответствию WADA обсудит статус РУСАДА в начале января

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Комитет по соответствию Всемирного антидопинговаго агентства (WADA) обсудит вопрос статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 14-15 января. После этого агентство представит рекомендации исполкому организации. Об этом сообщается на сайте WADA.

17 декабря специалисты WADA прибыли в Москву для работы с данными лаборатории. Эксперты должны были провести проверку допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, которые хранятся в бывшем здании московской лаборатории.

Однако, как отмечается на сайте агентства, команда не смогла завершить свою миссию в установленный срок из-за вопроса с оборудованием, которое используется для извлечения данных, так как оно должно было быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

В сентябре WADA восстановило в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Решение принято большинством голосов исполкома. Глава WADA Крэйг Риди заявил, что у России есть испытательный срок – до конца года страна должна предоставить доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Если этого сделано не будет, РУСАДА вновь лишат статуса.

Изоляция отечественного спорта длилась три года. В 2015 WADA признала, что российское агентство не соответствует кодексу международной организации после допингового скандала в российской легкой атлетике.