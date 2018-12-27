Глава РУСАДА предполагает изоляцию российского спорта в 2019 году

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус написал письмо на имя Владимира Путина, в котором сообщил, что российский спорт может оказаться в изоляции. Это может произойти, если до 31 декабря Всемирному антидопинговому агентству (WADA) не представят базу данных проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, которая хранится в московской антидопинговой лаборатории, передает ТАСС.
"Мы находимся у края пропасти, и я прошу вас защитить настоящее и будущее нашего чистого спорта, настоящие и будущие поколения спортсменов", – говорится в письме главы РУСАДА.
Ранее глава американского Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что надеется на то, что WADA вновь лишит антидопинговое агентство России РУСАДА.
Предполагается, что комитет по соответствию Всемирного антидопинговаго агентства (WADA) обсудит вопрос статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 14-15 января.
17 декабря специалисты WADA прибыли в Москву для работы с данными лаборатории. Эксперты должны были провести проверку допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, которые хранятся в бывшем здании столичной лаборатории.
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