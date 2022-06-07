Тутберидзе назвала фейком информацию о переходе своей дочери в сборную США

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Этери Тутберидзе назвала фейком информацию о переходе своей дочери фигуристки Дианы Дэвис, выступающей в танцах на льду, в сборную США.

"Очередной фейк", – написала российский тренер на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ и признана на территории страны экстремистской).

Ранее автор Twitter-аккаунта The Skating Lesson американский журналист Дэйв Лис заявил, что Тутберидзе подтвердила информацию о том, что ее дочь будет представлять сборную Соединенных Штатов.

Дэвис 19 лет. Ранее она выступала в дуэте с фигуристов Глебом Смолкиным. Пара завоевала серебро на чемпионате России 2022 года. Также спортсмены заняли 14-е место на Олимпиаде в Пекине.