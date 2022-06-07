Дочь Тутберидзе будет выступать за сборную США – СМИ

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Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду, будет представлять сборную Соединенных Штатов. Об этом со ссылкой на слова ее матери тренера Этери Тутберидзе сообщает автор The Skating Lesson в Twitter Дэйв Лис.

"Этери подтвердила, что Диана Дэвис будет представлять США", – говорится в сообщении.

Дэвис 19 лет. Ранее она выступала в дуэте с фигуристов Глебом Смолкиным. Пара завоевала серебро на чемпионате России 2022 года. Также спортсмены заняли 14-е место на Олимпиаде в Пекине.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) отменил российский этап серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/23. Также было принято решение отменить международные соревнования России и Белоруссии до дальнейшего уведомления. Добавляется, что ISU продолжит следить за ситуацией на Украине и принимать решения в соответствии с дальнейшим развитием событий.

После этого министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил о проработке совместно с Федерациией фигурного катания на коньках (ФФККР) возможности проведения собственного Гран-при по фигурному катанию в России. По его словам, внутренние соревнования позволят обеспечить спортсменам соревновательный календарь и тренировочные условия.

