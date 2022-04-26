В Минспорте прорабатывают идею проведения турнира Гран-при по фигурному катанию в РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил о проработке совместно с Федерациией фигурного катания на коньках (ФФККР) возможности проведения собственного Гран-при по фигурному катанию в России.

По его словам, внутренние соревнования позволят обеспечить спортсменам соревновательный календарь и тренировочные условия.

"Наши фигуристы являются мировыми лидерами, мы прорабатываем идею организации Гран-при, и я думаю, будет большой интерес со стороны российских зрителей, а также российского и мирового сообщества и других спортсменов. Все хотят с нашими фигуристами конкурировать. Мы обладаем достаточными ресурсами для проведения соревнований, а кого пригласить участвовать, решим в ближайшее время", – отметил он.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отменил российский этап серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/23.

Также было принято решение отменить международные соревнования России и Белоруссии до дальнейшего уведомления. Добавляется, что ISU продолжит следить за ситуацией на Украине и принимать решения в соответствии с дальнейшим развитием событий.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.