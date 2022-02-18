Тутберидзе осталась в недоумении после высказываний президента МОК

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе пребывает в недоумении после высказываний президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о ее реакции на выступление Камилы Валиевой в произвольной программе Олимпийских игр в Пекине. Об этом она сообщила в Instagram-аккаунте.

"Я очень благодарна за слова поддержки. До сих пор нахожусь в недоумении от оценки нашей работы многоуважаемым господином Бахом", – написала Тутберидзе.

Накануне в одиночном катании на Олимпиаде в Пекине Валиева заняла четвертое место, получив 224,09 балла. По итогам короткой программы россиянка занимала первую позицию с 82,16 балла. За произвольную программу фигуристка получила 141,93 балла.

Позднее президент МОК Томас Бах заявил, что близкие и сопровождающие после выступления встретили Валиеву холодно, не проявив поддержки.

Отреагировал на слова главы Международного олимпийского комитета и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что РФ с уважением относится к его мнению, но необязательно соглашается с ним.

