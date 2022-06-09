ОКР не допустили до Генассамблеи Европейских олимпийских комитетов

Фото: ТАСС/Максим Чурусов
Олимпийский комитет РФ не допустили до Генассамблеи Европейских олимпийских комитетов. Об этом сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.
"Мы не допущены к Генеральной ассамблее ЕОК", – приводит его слова ТАСС.
Поздняков уточнил, что российская сторона будет оспаривать данное решение.
"Мы будем вынуждены на это ответить юридическими шагами. Нами это будет оспорено", – заключил президент ОКР.
28 февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили "защитой честности глобальных спортивных соревнований".
Позднее ОКР выразил готовность поддержать спортсменов по защите их нарушенных прав. По мнению исполнительного комитета ОКР, рассматриваемые действия необоснованны, а также они являются дискриминационными по отношению к спортсменам РФ и общественным спортивным организациям.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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