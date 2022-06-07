МОК продлил запрет на международные соревнования конькобежцам и фигуристам из РФ

Российских конькобежцев и фигуристов не пустят на международные соревнования. Ограничения для спортсменов из РФ и Белоруссии продлил Международный союз конькобежцев на конгрессе в Пхукете.

Запрет на выступления действует до особого решения совета либо конгресса. Он касается конькобежцев, шорт-трекистов и фигуристов.

Также Конгресс принял решение о поэтапном повышении до 17 лет минимального возраста спортсменов в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке. Ранее в официальных соревнованиях можно было участвовать с 15 лет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.